深圳推股指期貨 列綜合改革首批清單

成CDR試點 助紅籌變相回A

有市場人士認為，若產生深市相關的股指期貨，有望改善深市股票的流動性，降低市場波動，對於長線資金而言是好事。惟對此的實際操作，例如在深交所或中金所上市，未見有細則公布，市場則持不同意見。

此外，改革清單亦提及，深圳將成為開展創新企業境內發行股票或存托憑證（CDR）的試點，以完善創新企業境內發行上市制度。早前，小米（1810）有份投資的A股市場首隻CDR九號公司，線下配售反應未如理想。有內媒報道，博時、易方達及華夏等基金公司隨即修訂基金合同，表明CDR亦包括投資策略之中。換言之，部分基金有望進入九號公司的線下配售名單。

市場人士認為，此舉或有助推動更多優質紅籌企業，未來透過發行CDR回歸A股。