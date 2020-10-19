花旗蔡惠琳：理財產品收入首8月平均升17%

客戶信心回穩 投資比例增

她表示，3月疫情期間，花旗私人客戶及Citigold客戶的持有現金比例增至五成及六成半，「3月是美股最大分水嶺，高峰時客戶主要減持環球投資組合比例，包括債券或債券基金等」，但隨着疫情緩和，客戶由次季至8月開始增加投資比例，其中私人客戶已把現金減持至疫情前水平，反映投資信心增加；Citigold客戶則維持疫情時水平。

另外，截至8月，花旗客戶投資美股的比例明顯增加，蔡惠琳指出，在低息環境持續下，加上對美國經濟較有信心，或令客戶投向美股。

近年花旗持續推進數碼服務，她表示，其手機基金買賣平台推出半年以來，交投量增長兩成，大眾客戶及新晉Citigold客戶佔比逾六成；而外匯買賣數碼交易滲透率更增至86%。提及虛擬銀行，她認為與虛銀屬「良性競爭」並將互相學習，而該行早於4至5年前已致力應用科技，未來除了建設硬件架構外，將繼續以客戶體驗為目標。