合景悠活今招股 一手8211元

世茂服務最快明接力招股

合景悠活執行董事兼行政總裁孔健楠指出，市場看好物管行業，相信招股反應正面。他強調，跟母公司是「互利互補的合作關係，不是一個依賴的關係」，稱合景泰富有豐富的土地儲備及優質的物業，為公司發展提供基礎。公司將透過收購及招標等擴大第三方業務，預期料未來3至5年，第三方業務佔比將提升至40%。

合景悠活執行董事兼財務管理中心總經理楊靜波指出，公司在大灣區的業務佔整體約四成，未來將進一步開拓其他地區的業務，包括長三角、中西部及黃渤海等發展較快的一、二線城市，以分散市場風險，避免對個別地區的依賴，減少因市場波動而帶來的影響。

另外，世茂服務昨晚再更新聆訊後資料集。市場消息透露，該股最快明天開始招股，預計集資10億美元（約78億港元），中金及摩根士丹利為聯席保薦人。

藥明康德旗下 藥明巨諾通過上市聆訊

藥明康德（2359）有份成立的細胞療法公司藥明巨諾（JW Therapeutics）亦通過了上市聆訊。早前路透旗下IFR引述知情人士指，藥明巨諾計劃集資2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），本周展開IPO預演，高盛及瑞銀為聯席保薦人。