籌備首隻醫療私募基金 目標AUM百億

他坦言，本港基金發展多年，要在財富管理市場搶客亦有難度，相信要令資管業務初具規模，更需要時間。他續指，公司的的資管策略，將與投行的策略一致，即以醫藥板塊為中心，主打提供「另類資產」服務。

程康解釋，強調「大健康」板塊投資，可以利用復星優勢，再加上醫藥正屬市場熱點，相信是提升公司地位的最快方法。他透露，近期公司已經準備成立首隻醫療行業私募基金，目標將資產管理業務的管理資產規模（AUM）增至100億港元。他表示，曾接觸本港的部分機構投資者及家族辦公室，見到其對復星的投資能力具信心，有意願跟投。他亦指出，成立私募後，便不單只是依靠母公司的投資，復星恒利自身亦會尋找合適的醫藥市場投資機會。

下一步探索公募基金

程康表示，未來對資管業務有諸多期許，例如下一步，長線希望可將資產管理業務的整體AUM提升至1000億港元；又例如在公司投資能力及運作能力成熟後，希望可逐步探索公募基金。

至於較傳統的主動及被動基金，程康則表示，「並不是不去做」，而是因為公司仍在初期，需要時間部署，「對多數業務而言，若可以有由零到一的突破，已經是十分可貴」。