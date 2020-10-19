復星恒利港增聘 冀躋身中資投行前列 主攻醫療生科企業 擬拓資管業務

明報記者 馬迪帆

復星國際6年前收購本地券商恒利，經過系列整合，復星恒利近年在本地市場「異軍突起」。程康去年來港帶領團隊，他直言，認為公司仍是在「創業」，主要班底人馬也在2017年才來港，至前年才獲保薦人等系列牌照。據證監會資料，截至上周五（16日），復星恒利持牌代表共58名。

同系藥企多 利拓「大健康」板塊

在港大小投行，林林總總約180間，程康表示，要快速拓展，公司便要走獨特路線，將主攻「大健康」板塊，即醫療、製藥、養老等，而其中最炙手可熱的則為生物科技。去年同系的復宏漢霖（2696）上市，復星恒利便同美銀等大行一同擔任保薦人。程康表示，母公司在醫藥投資上具深厚背景，同系公司復星醫藥（2196）行業研究能力則是內地頂尖，多重支持下，相信公司在服務醫藥板塊公司上具有強大優勢。劍走偏鋒，亦並非孤例，程康舉例指，同為中資精品投行的華興，便是圍繞「TMT」（科技、媒體及通信）展開一系列投行業務。

復星系投資大量醫療及醫藥公司，包括仍未上市的復星凱特、星益健康等。不過，程康直言，僅靠母公司所投資的公司來港上市，是一定「食唔飽」。他表示，僅靠母公司資源，仍不足以成為一流投行，公司現時的業務重點之一，便是搭建自身客戶網絡。疫情之下，復星恒利今年參與新股交易較去年下跌，全年暫時僅有3宗。程康表示，公司業務仍不夠穩定，受疫情影響較大，但明年及後年將會是「發力」時期。

對於本地投行格局，程康亦不諱言，大量中資公司來港上市，必然會帶來中資行業務。事實上，今年首9個月，以所處理的IPO集資額計，排名前十的投行中，有7家是中資，當中中金、招銀、中信及海通包攬前四（見圖）。

港首十大投行 中資佔7位

程康表示，繼續看好本港資本市場，亦相信香港的獨特位置仍是無可替代，是許多中資公司的「必經之地」。程康續指，公司首先目標是與中資行競爭，未來三年希望可成為行業中上游。他表示，在中資行之中，復星恒利的國際資源同樣具有優勢，甚至勝過部分內銀大行。他表示，亦希望將重點放在保薦人業務上，認為比起承銷業務，前者更可創造影響力。