經濟
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普信普樂維：美大選「難忘11月」 股市趨波動

【明報專訊】普信美國股票投資組合專家Eric Papesh前期（第269期、10月5日出版）封面故事指出，市場當時聚焦於美國經濟已於第二季見底，正步入復蘇周期，加上市場資金充裕，利好美股，而他尤其看好科技、醫療及工業股，並預料小型股跑贏大型股，測中美股過去兩星期向好的走勢。

不過，普信現對市場已有不同看法，普信亞太區多元資產方案主管普樂維（Thomas Poullaouec）及其團隊發表最新報告指出，儘管美國失業率持續下降，但永久失業人數開始增加，並涉及服務業以外，情况值得關注； 繼美國總統特朗普在10月首周宣布確診新冠肺炎出現「10月驚奇」（October Surprise）後，他提醒投資者要準備迎來「難忘的11月」（A November to Remember），原因之一是11月3日舉行的美國總統大選，兩名候選人料得票接近，故此今年因應疫情而需要郵寄選票的安排會引起頗大爭議，由此甚至可能引起訴訟。

如無進一步刺激 發達國失業料惡化

普樂維提到，2000年美國總統大選結果也曾出現超過1個月的不明朗時期，期內美股標指下跌逾4%，美國10年期國債孳息率下跌逾0.5厘，而金價則急升逾12%，若今次的總統大選同樣需要較長時間才有結果，鑑於目前美股的估值偏高、經濟復蘇仍然疲弱及新冠疫情的不確定性，市場將出現更大波動。

 在美國以外，普樂維指出，其他發達國家經濟現亦面對挑戰，例如歐洲正面臨第二輪疫情，迫使本來已重啟的經濟活動再次被實施限制，而且正當英國脫歐帶來的緊張局勢到達頂峰，第二輪抗疫工作的挑戰令歐洲前景添加變數。因此他認為，如沒有進一步的刺激措施作補救，多數發達國家的失業數字恐防會持續上升，服務業將首當其衝，對經濟構成更深影響，並威脅剛起步的經濟復蘇。

[封面故事]

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