瑞銀李智穎：中資電商龍頭 較美同業吸引

李智穎上周在傳媒電話會議指出，多個新經濟領域的中資股未來3年每年平均盈利增長料遠高於整體大市（圖1）；而即使近月內地疫情已受到有效控制，居民可如常外出購物，電子商貿市場按年仍然錄得可觀增長，可見零售銷售由實體店轉移至網上的大趨勢未變，而頭三大公司所佔的市場佔有率持續上升（圖2），反映行業整合、市場集中度提高，有利有關龍頭股的盈利表現。

另外，李智穎預測，雖然內地雲計算市場未來幾年可望維持接近三成增長，增幅遠高於資訊科技整體投資，令內地企業於雲計算投資佔資訊科技整體投資的比例料由去年的6%急升至2024年的17%，惟對比美國有關比例仍屬偏低，長線仍有頗大增長空間。

阿里京東拚多多 PEGR遠低亞馬遜

估值方面，李智穎指出，內地三大電子商貿巨頭阿里、京東（9618）及拚多多（美國上市編號：PDD）的預期市盈增長率（PE Growth Ratio、PEGR、即預期市盈率除按年盈利增幅）分別僅約0.9倍、1.1倍及1.3倍，較美國同業亞馬遜的2.5倍，估值仍然相對有吸引力。

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