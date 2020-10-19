匯豐私銀范卓雲：內地增長靠內需科技 續看好新經濟股

明報記者 葉創成

普信美國股票投資組合專家Eric Papesh在前期（第269期、10月5日出版）封面故事指出，市場聚焦於美國經濟已於第二季見底，加上市場資金充裕，利好美股，而《Money Monday》當時分析「美股若回升、利港股向好」。此後美股連升兩周，道指、標指及納指分別累積上升3.33%、4.04%及5.38%，恒指期內亦錄得927點或3.95%升幅，而中資科技股、醫療股及金融股走勢尤其強勁，10大藍籌升幅中有9隻來自該三大板塊（見表），相信與北京下周將召開五中全會及人民銀行早前公布上月信貸增長理想有關，今期由1988至1995年曾在本港英文及中文報章任職政治記者，1995年起轉投金融業，在業界有25年豐富經驗的匯豐私人銀行范卓雲詳細分析。

范卓雲首先從環球宏觀大局着手分析，指即使今年備受新冠肺炎疫情重擊，惟匯豐私銀預期環球經濟2021年將會步入一個新的復蘇周期，其特點是不同市場及板塊之間的差異會擴大，而且復蘇速度與過去比較屬緩慢，因此該行的投資策略是聚焦於結構增長機會，偏好新經濟板塊，當中包括科技、醫療保健或與數碼經濟相關股份。她續說，由於中國及韓國均成功控制疫情有利經濟復蘇，加上兩國均有較多上市公司屬新經濟領域的龍頭股，明年盈利增長動力可望持續，因此該行目前在亞洲股市中超配中國及韓國股市。

習近平深圳講話 五中全會政策藍圖

向前望的話，范卓雲指出，目前投資界聚焦於下周一至周四在北京召開的五中全會，希望它可以為中國及全球此一輪新的復蘇周期提供線索，並且帶來投資機會。

「今次五中全會的主題很明確，便是十四五規劃，它將會為未來5年中國經濟增長模式提供一個路線圖，而這路線圖從習（近平）主席出席深圳特區成立40周年的講話亦已很清楚，經濟增長動力將來自內需消費與科技創新，這亦是因應外圍不明朗因素及面對地緣政治風險而釐定的國策，因為中美關係的不明朗因素料在下月美國總統大選後仍會存在，也就是說，中美關係不會馬上正常化，需要再觀望如何發展，再加上環球經濟復蘇速度仍緩慢，內需消費及科技創新便成為最可靠的經濟增長點」。

財政貨幣政策齊用 推動內需消費科技創新

范卓雲分析，十四五規劃料確定以內需消費與科技創新推動內地經濟增長，與國家主席習近平近月提出「雙循環」及「內循環」（編按：以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進）的國策亦屬一致，預料將有財政及貨幣政策出台支持內需消費及科技創新，「內循環的一大特點是擴內需，當中主要由財策推動，我們的分析師預期內地在未來5年內將進一步減稅，除了減免個人所得稅令居民可支配收入提升以刺激消費外，亦有下調社保稅費的空間，藉此減低企業的財政負擔，鼓勵企業加大投資；而十四五規劃另一焦點便是預期將加快戶口改革，由農村轉移至城市的人口可以在城市落戶，減低農民工在城市生活的醫療及教育等開支，令他們有更多錢可匯回老家刺激農村消費。總而言之，內地經濟下一輪增長非常強調的便是內需消費」。

「內循環的另一特點便是科技創新，即是加快核心技術的本地化，過程中需要大量科研投資，鼓勵企業去科技創新，亦要給予信貸的支持，因此我們看見中國人民銀行現時仍然採取比較寬鬆的貨幣政策（見配稿）；科技創新企業亦需要在股市融資來再開發新的技術，所以我們預期未來新股市場的焦點仍然會是新經濟股。從另一角度來看，既然國家的重點投資是科技創新，預料未來陸續上市的新公司仍以創科板塊為焦點，換句話說，若投資者要尋找增長機會，這些機會比較多來自科技、醫療保健，以及向數碼經濟轉型相關的股份（編按：2002年以來內地數碼經濟規模及佔整體經濟比例均高速增長，見圖）」。

中國將與亞洲各國建新供應鏈 減對美國依賴

范卓雲總結，在中美關係不明朗因素很大機會持續的情况下，隨着中央現正實施內循環國策，將為全球製造業供應鏈在未來5年帶來重大轉變，重申該行視「重塑新中國」和「亞洲新消費」為兩大精選主題，「環球供應鏈的重組包括兩方面，第一點是目前部分跨國企業集中在中國的供應鏈，將轉移至東南亞或墨西哥等地，因為是次疫情令它們意識到供應鏈過分集中所帶來的風險，根據我們的監察，這些供應鏈暫時沒有大規模離開中國，因為中國的供應鏈、特別是在電子業的供應鏈很廣泛很龐大，競爭優勢明顯」。

「第二點是中國本身的供應鏈亦需要分散風險，過往中國企業太依賴美國的零部件及晶片，而隨着過去一年多中美爆發科技戰，不少中國企業亦因為缺乏美國核心零部件的供應而影響生產流程；既然未來中美關係不明朗因素很大機會持續，中國企業便需要繼續在國際市場作更多元的採購，而更理想的情况是加快科技升級，日後可自行生產核心零部件，實現核心技術本地化，替代入口產品」。

深圳成中國矽谷 科企可來港上市

「當中我們相信中國會加大力度與亞洲的策略伙伴尋求合作機會，共同開發核心技術本地化，這是一個很重大的投資主題，亦解釋為何我們對大灣區的發展潛力如此正面及樂觀，因為目前中國很多前緣科技領袖都是落戶在廣東省大灣區，而且集中在深圳，內循環的發展策略料包括由深圳此中國矽谷帶動科技升級，而在此過程中若需要融資的話，到本港上市集資是一個可行及方便的途徑，因此我們近來亦看到港匯非常堅挺，因為有很多資金流入本港尋找增長機會。」

[封面故事]