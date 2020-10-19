深灣軒三房售1628萬 屋苑兩年新高

香港置業首席高級經理胡志軒表示，上述深灣軒3座中高層H室，實用743方呎、屬3房連工人套間隔，可望深灣遊艇會海景，原業主最初叫價1650萬元放盤，經議價後累減22萬元或1.3%，以1628萬沽出、實呎約21,911元。資料顯示上述成交價為屋苑自2018年6月以來、逾兩年來的新高紀錄。原業主2015年7月以1368萬購入，持貨至今5年帳面賺260萬元或約20%。此外，香港置業區域營業董事范文濤表示，將軍澳半新盤海翩匯新錄7座頂層特色戶成交，單位望內園及山景、2房間隔，實用521方呎連287方呎天台，原業主去年底叫價988萬元，議價後減價48萬元或5%，終以約940萬元成交，實呎18,042元，新買家為首置客。

海翩匯特色戶減價5%後呎售1.8萬

上述原業主2016年9月以約661.6萬元一手購入單位，帳面賺約278.4萬元或42%。海翩匯本月錄約兩宗二手成交，較上月同期錄約1宗增加1倍。至於過去兩日十大屋苑方面，交投量亦保持平穩。據中原及美聯統計，十大屋苑周末錄得約11宗至12宗成交，較上周減少1宗。

嘉湖「03年貨」638萬沽 賺5倍

另外，天水圍嘉湖山莊有「03年貨」沽出，原業主賺逾5倍。美聯區域經理黎燦強表示，嘉湖山莊景湖居11座高層B室，實用630方呎，採3房1套間隔；原業主最初叫價650萬元，議價後減至638萬元成交，減幅12萬元或1.8%，實呎10,127元。原業主早於2003年7月、即SARS襲港當年以99萬元購入，持貨至今逾17年，帳面大幅獲利約539萬元或約5.4倍。