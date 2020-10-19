網上護膚品商尖沙嘴「插旗」 開實體店 呎租30元

主力銷售天然護膚品的Tutulife，由「IT人」吳國泰、公關顧問何嘉敏，在2018年共同創立，香薰美容養生專家黃恩儀於去年亦加入。他們表示，新冠疫情去年底在中國內地爆發後，不少港人開始重視個人護理，除擔心經常帶口罩引起皮膚痕癢及腫脹外，部分人更注重身體保養和保健，因而帶動Tutulife營業額上升。

創辦人稱危中有機 租金下挫符預算

何嘉敏透露，Tutulife今年1月的營業額，較去年12月按月增加50%；有見及此，吳國泰認為「危中有機」，決定開設實體店，在今年2月至3月開始物色商舖，他表示：「新冠疫情下，街舖、樓上舖、銀座式商廈的租金較之前相宜，符合預算的盤源增多，最終決定以月租5位數字，租用鄰近尖沙嘴大型購物中心The ONE的銀座式商廈、尖沙嘴MW Tower II中層全層，建築面積約900方呎，呎租約30元。」換言之，單位月租估計約2.7萬元。

吳續稱，自7月開設實體店後，已見到營業額攀升，該月實體店的營業額，就較網上訂購營業額高50%，相信由網店轉攻實體零售是正確決定。對未來計劃，再增設3至5間分店，地點首選九龍、或新界的沙田或荃灣區。

黃恩儀補充，不選街舖，原因是不希望舖租成為公司營運的重要成本。此外，MW Tower II屬一層一伙設計，私隱度較高，符合較彈性的營業時間。

實體店營業額較網上高50%

代理資料顯示，MW Tower II去年至今共錄約16宗租務成交，平均呎租介乎28至32元，Tutulife的租金屬市價水平。

業界:銀座式商廈受中小型商戶歡迎

利嘉閣（工商舖）高級營業董事鄭得明表示，近日新冠疫情稍緩和，不少本地商戶趁租金低水，伺機開設實體店，並以銀座式商廈較受歡迎，因單位面積不大，呎租只約30餘元，成為中小型商戶進駐的熱點。