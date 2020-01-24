經濟

新盤戰線將轉新界西 兩盤涉655伙

【明報專訊】10月焦點新盤、新世界（0017）和港鐵（0066）合作的大圍站上蓋柏傲莊I，首輪銷售推出391伙開紅盤後，本月下旬新盤戰場，料將轉移至新界西，區內兩個分別屬分層屋苑和洋房的新盤，合共提供655伙；其中香港小輪（0050）及帝國集團合作的青山公路青山灣帝御系列第二期帝御‧星濤，最快本周開價，由於第一期帝御‧金灣早前熱賣，今次二期可謂「載譽重臨」。

帝御‧星濤快上樓書和開價

由恒基（0012）物業負責銷售的帝御‧金灣錄得理想銷情後，恒基物業營業（一）部總經理林達民稱，項目第二期帝御‧星濤獲批預售樓花同意書後，預計最快本周上載樓書、有機會周內同時公布首張價單和開放示範單位，有機會趕及在10月內開售。

帝御‧星濤由兩座組成，提供614伙，單位實用面積約介乎186至1374方呎，涵蓋開放式至四房戶，並設特色戶。

料售價會比帝御‧金灣提升

對比第一期，帝御‧星濤設有較多三房單位，另包括小量3房連衣帽間及4房間隔，實用面積819方呎起。此外，今期位置較接近海岸綫，景觀相信更優質，林達民預計，帝御‧星濤的售價會比第一期提升。

至於8月開售的帝御‧金灣，迄今累售接近590伙，佔該期單位總數611伙約97%，平均成交實呎約1.48萬元、單位最高成交價約3000萬元、最高成交實呎23,678元，套現近29億元。

至於新界西另一受注目新盤，則為內房保利（0119）旗下青山灣洋房項目瑧譽；項目同樣獲批預售樓花同意書，早前亦已獲批入伙紙，意味開售部署將進直路，料發展商短期將上載樓書，並公布銷售部署。

保利青山灣瑧譽伺機出擊

瑧譽總共提供41伙，主打22幢洋房，當中12幢為獨立洋房、另10幢聯排別墅，實用面積介乎約4000至5000方呎，全部設私家升降機和獨立泳池。洋房大部分為3層設計，主要採5房5套設計。

項目最大賣點是擁有開揚黃金海岸泳灘、咖啡灣全海景，而且已屆現樓。由於瑧譽並非大眾化樓盤，潛在客戶群亦非上車客，市場估計發展商傾向採取招標形式發售。

相關字詞﹕保利 瑧譽 恒基 帝御‧星濤

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