經濟

本月新盤成交760宗 柏傲莊I佔半 新世界快將加推 業界料10月一手重上1500宗

【明報專訊】市場矚目新盤、屬1997年後新盤收票王的新世界（0017）大圍站柏傲莊I，過去兩日作首輪銷售，繼上周六A組大手客時段沽出232伙後，昨日B組散戶時段亦賣清全數可售的159伙，即首輪全數391伙「一件不留」，套現逾42.7億元，料今日有機會加推。業界稱，受柏傲莊I熱銷帶動，本月迄今整體一手成交升至約760宗，其中柏傲莊I佔逾五成，估計全月成交可重上1500宗，意味按月或增逾五成。

明報記者 張允亭

因應新冠疫情持續，為避免過多準買家聚集，新世界將柏傲莊I的首輪銷售，分開周六及周日兩天進行。至於昨日B組散戶時段可供發售的159伙，去貨速度明快，於開售約7小時後全部清袋。連同日前A組大手客時段售出的232伙，首輪全部391伙悉數售罄、套現逾42.7億元。

黃浩賢: 助兒女上車 屬「慈父慈母盤」

新世界營業及市務部總監黃浩賢表示，柏傲莊I日前錄逾60組大手客共購入232伙，集團留意到不少父母陪同兒女到來揀樓，幫助兒女上車；或是出現大家族一次購入3至4伙，計劃整個家族搬入屋苑同住，形容項目屬「慈父慈母盤」。

市場消息指，該盤暫時最大手買家，斥資5748.8萬元購入4個3房戶，各單位成交價介乎1284萬至1616.3萬元。

新盤兩日共售逾460伙

據悉，項目最快今日加推單位應市，而同系涉1415伙的柏傲莊II，相信周內亦會上載樓書，或有機會趕及10月推出。綜合市場消息，新盤市場過去兩日錄逾460宗成交，較對上一個周末同期近100宗升3.6倍，同時令本月一手成交增至約760宗。

除柏傲莊I之外，新世界同系，娛樂圈人士聚居地之一的西貢清水灣傲瀧，最新以8145.1萬元沽出B座一個3層複式戶，實用2956方呎，連551方呎平台及749方呎天台，折合實呎27,554元。

另鷹君（0041）旗下大埔白石角朗濤過去兩日沽約14個單位。至於會德豐地產的將軍澳日出康城9期MARINI系列亦於周末兩天售出2伙。此外，遠中集團持有的跑馬地住宅盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，首推50伙已獲足額認購，料最快今日加推單位，估計本周內發售。另項目過去兩日錄逾300組客人參觀示範單位。

分析: 價錢若克制 加推亦可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤市場在柏傲莊I帶動下，成交市况趨熾熱，加上新冠疫情緩和，料本月全月一手成交最多可達1500宗，較9月全月錄約960宗，按月回升約56%。資深地產分析員林一鳴亦稱，柏傲莊I首批單位賣得滿堂紅，收票量反映買家需求大，若發展商以接近原價加推新一批單位，或者只是輕微加價，預料亦可沽清。

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