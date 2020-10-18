內地經濟三季度強勁反彈十拿九穩

從外貿看，三季度內地進出口、出口、進口額創下季度歷史新高，其中9月單月進出口、出口額雙雙刷新紀錄。從增速看，前三季度內地進出口增速依次為負6.5%、負0.2%和7.5%，呈一季度大幅回落，二季度止跌企穩，三季度全面反彈之勢。

外貿復蘇強勁 力撐內地經濟

外貿復蘇強勁，將為經濟提供有力支撐。消費回暖勢頭也日益明顯，8月社會消費品零售總額年內首現同比正增長，增速達0.5%；其中金銀珠寶、化妝品和手機等增速都高達兩位數。

9月更是內地傳統消費旺季，在官方一系列促消費政策措施推動下，預計9月消費將掀更大增長高潮。據乘用車市場信息聯席會資料，9月內地乘用車市場零售達191萬輛，同比增長7.3%，連續3個月快速增長。在疫情中遭受重創的餐飲、旅遊等服務業也在加快復蘇。

固投額首三季正增長無懸念

投資方面，前8個月內地固定資產投資額已基本恢復到去年同期水準，首三季度實現正增長幾無懸念。一系列先行指標預示了工業的加速擴張，9月內地製造業採購經理指數（PMI）升至51.5%，其中生產指數和新訂單指數分別比上月提高0.5和0.8個百分點，表明隨着國內疫情得到控制，供需兩端雙雙回升。

綜合外貿、消費、投資三方面情况看，三季度內地經濟成績單勢必更加亮眼。今年一季度內地GDP萎縮6.8%，二季度同比增3.2%，三季度增速或將在5%以上。

近期已有不少國際機構和組織唱好中國內地經濟前景。國際貨幣基金組織（IMF）預計，中國將是2020年唯一一個能夠實現正增長的主要經濟體。預計全年經濟增速將達1.9%，比6月預測值提高0.9個百分點。2021年，中國經濟增速預計將達8.2%。

世界銀行發布報告稱，今年中國經濟增速將達2%，而東亞和太平洋除中國以外的其他經濟體經濟將萎縮3.5%。

經濟復蘇在全球一枝獨秀，將進一步鞏固並提升中國在全球經濟格局中的地位，也將充分突顯中國的影響力。有分析認為，疫情使全球經濟增長發生永久轉變，將中國推向更前沿。根據彭博基於IMF資料的計算，預計2021年中國對全球經濟增長的貢獻率將達26.8%，2025年上升至27.7%，比同期美國佔比分別高出15個百分點和17個百分點。

不過，眼下還不到內地經濟可高枕無憂時。近日多個國家疫情出現反彈，好不容易復蘇的海外需求或將再度萎縮，全球產業鏈、供應鏈的穩定性也再面臨考驗，這都為內地經濟帶來不確定和不穩定性。

[馮其十 神州新形勢]