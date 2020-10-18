螞蟻上市屢傳遇阻 港交所候突破

筆者認為，雖然本月港股氣氛暫未能得以改善，後市可能受制於更多因美國大選而傳出的不利因素，但每當恒指跌至近24,000點，便好像有「無形之手」作出扶持，故建議投資者暫以20天線（約24,000點）作其支持指標，上望則希望能突破24,800點。

恒指料24000點為支持位

另外，市場焦點落在螞蟻集團A+H上市的步伐。螞蟻上市可謂萬眾期待，從8月起已屢傳出招股的聲音，但一直「只聞樓梯響」；直至10月，其AH同步招股消息更是甚囂塵上。

不過，螞蟻上市一波三折，市場消息又指螞蟻集團Ａ股基金傳涉利益衝突受查，令其上市審批延誤；而上周又有知情人士指美國國務院已遞交一份提案，要求特朗普政府將螞蟻集團列入貿易黑名單。

雖然螞蟻最終會否受制裁、上市步伐會否放緩實在不得而知，但中美關係的發展亦面臨相當大的不確定性，所以投資者仍需抱審慎態度。

螞蟻上市屢遭遇阻，首當其衝的就是港交所（0388），上周連跌三天，收報361.2元，累積下跌15.6元。雖然港交所短期會受到螞蟻未能依期上市而有短暫的衝擊；但由於今年除螞蟻以外，新股市場仍屬百花盛放，所以港交所仍是最終最大得益者，暫且看看是否能重上並守穩20天線368.7元，相信靜候市况有突破時，有力挑選一個月的高位381.8元。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]