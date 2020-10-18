年花兩萬億買晶片 華自主研發困難重重

光刻機裝傳感器 一拆ASML便知

製造晶片主要依賴光刻機。市場主流的光刻機供應商由荷蘭ASML、日本Nikon和Canon三分天下，但最先進的極紫外光源（EUV）光刻機技術由ASML壟斷。目前中國內地規模最大的晶片代工商中芯國際（0981）採用的深紫外光源（DUV）光刻機已相對落後，向ASML購買最先進的EUV光刻機卻受美國所限。業界人士能否嘗試拆解ASML的技術？據稱，光刻機有超過10萬個組件，且安裝了大量傳感器，只要嘗試拆解它，就會觸動傳感器向ASML發出警報。

中芯國際目前以14nm製程工藝生產晶片，較台積電、三星和英特爾落後至少兩代。製程數字愈細，所需的技術水平愈高，晶片效能愈強，且耗能愈少。早前內地一站式IP和定製晶片企業芯動科技稱，全球首個基於中芯FinFET「 N+1工藝」的晶片流片和測試，所有IP（半導體矽智財）全自主國產，功能一次測試通過。所謂N＋1工藝，是指中芯在第一代14nm量產後的第二代先進工藝的代號。根據中芯國際提供的信息顯示，N＋1工藝和14nm工藝相比，性能提升20%，功耗降低57%，邏輯面積小63%，SoC面積減少55%。從邏輯面積縮小的數據來看，與7nm工藝相近，並爭取本年底小批量試產。

[企業地球村]