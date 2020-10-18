內地1.3萬間企業今年進軍半導體 博領國家補貼 海鮮汽車零件商也轉型

資料來源：金融時報、瞭望

公開資料顯示，不少新進晶片商在半導體行業毫無經驗。汽車零件製造商上海新朋實業於7月註冊為半導體生產商。自去年底以來，該公司已為北京、上海、南京、天津和佛山的半導體工廠，投資逾4億元人民幣（約4.6億港元）。由海鮮生產商轉型為網上遊戲公司的大連晨鑫網絡科技（002447.SZ）也在5月透露，以逾2億元人民幣購入虧損的半導體企業上海慧新辰實業的51％股份。

城大學者：進軍浪潮由補貼推動

雖然大連晨鑫網絡科技去年虧損10億元人民幣（約11.5億港元），但自從它宣布控股上海慧新辰以來，其股價增長了1倍以上。該公司的人員承認，遊戲業務已增長乏力，半導體的前景較好。研究中國晶片行業政策的香港城市大學副教授富勒（Douglas Fuller）表示，企業進軍半導體行業的浪潮，是由「補貼，或希望獲得更多補貼」的前景推動。富勒指出，半導體行業一直存在國家政策扶持，但若與半導體領域無關的企業也加入半導體行業，將有違發展的歷史軌迹。

政府的政策扶持，部分緣於美國政府對中國技術領域的箝制，除了切斷中國電訊設備龍頭華為的晶片供應，又限制美企向中國半導體產業龍頭中芯國際（0981）提供部分技術產品。彭博社早前引述消息人士稱，內地政府計劃在2025年前，投放9.5萬億元人民幣（約11萬億港元）發展移動網絡及人工智能等高科技產業。

部分地方政府早已加入響應，投入大量人力物力，惟部分發展項目可能爛尾。內地媒體《瞭望》周刊報道，過去一年多，江蘇、四川、湖北、貴州及陝西有多個人民幣百億級別的半導體計劃無以為繼。

2015年底成立的德科碼（南京）半導體科技，原本計劃生產電源管理晶片、微機電系統晶片等。第一期擬投資25億美元（約195億港元），但實際到帳僅十分之一。後續由於股東變更，目前這部分投資對應的股權，由南京經濟技術開發區下屬平台接手。政府平台也不希望項目爛尾，但由於資金需求龐大，加上知識產權、技術轉讓等問題複雜，目前仍沒有投資者接手。

需龐大資金 地方政府響應也爛尾

在四川成都設廠的格芯（成都）集成電路製造有限公司，2017年由美國晶片代工企業格羅方德與成都市政府合作建立，規劃投資達90.53億美元（約706億港元），當時號稱「格羅方德在全球投資規模最大、技術最先進的生產基地」，目前廠區已經丟空。在陝西西咸新區灃西新城，陝西坤同半導體科技有限公司也陷入困境，核心高層盡數離職。該公司成立於2018年，原計劃建立柔性屏幕生產線。

貴州貴安新區的「明星企業」貴州華芯通半導體技術有限公司，是貴州省政府2016年與美國晶片巨頭高通（Qualcomm）合作建立。3年後，華芯通在商業上難以持續，宣布關閉。在湖北武漢臨空港經濟技術開發區，規劃投資總額達1280億元人民幣（約1480億港元）的武漢弘芯半導體製造有限公司，現時也瀕臨破產。去年底，它才為首台光刻機進廠舉行隆重的儀式，如今這台尚未啟用的光刻機已被抵押給銀行。

一些地方政府投入大量資金、提供優惠方案及地皮，協助興建半導體廠房，但往往產業方出資極少，又或以收取巨額技術授權費等名目，收回出資。即使沒有投入資金，卻成為大股東，令地方政府成為冤大頭。

科技業界：先講數量才追質量

有內地媒體甚至將遍地開花的半導體產業投資，與「大躍進」時代的全民煉鋼比較。不過上海市信息服務業行業協會秘書長陸雷指出，中國目前有超過1萬個半導體項目，當然有很大一部分會出現問題，應該將此視為發展產業必須付出代價，「這是自然過程，必先講求數量，才能追求品質量」。

[企業地球村]