路透：中國第三季GDP增速擴至5.2%

固定資產投資增速或首次正增長

「三頭馬車」方面，因應基建和房地產投資維持高位，將促使累計首9個月的固定資產投資增速可望於今年首次恢復正增長。至於消費，8月社會消費品零售總額已擺脫負增長，按年升0.5%，隨着疫情防控下，生產生活進一步恢復正常，服務業繼續提升，券商相信9月份社會消費品零售總額增幅可進一步擴大至1.8%，連續第二個月有正增長。另一方面，此前中國海關總署已經公布的9月進出口增長均強勁，意味着當月工業生產進一步改善，9月工業增加值料按年增5.8%。

中信證券首席經濟學家諸建芳看法傾向樂觀，他預計第三季GDP有較大機會恢復至疫情前水平，呈現出口、消費及製造業三管齊下拉動經濟的格局，預計GDP增速有望達到6%左右。至於投資，諸建芳認為雖然9月整體投資有輕微放緩，但整體較高景氣的投資表現有望維持，預計固定資產投資按年可增長0.7%左右，9月消費則繼續向上恢復至2.5%左右。

全年GDP增速或維持正增長

國泰君安報告則表示有保留，認為第三季經濟的主要動力是房地產和基建投資，而製造業投資和社會消費品零售總額增速受到疫情的影響，尚未回到2019年水平。報告估計，進入第四季後，房地產和基建進一步上行的動力會減弱，不過相對於去年，增速依然處於較高水平；外需方面，出口持續上行，製造業訂單恢復也將支撐相關產業鏈，第四季製造業投資和消費將成為主要拉動經濟復蘇的因素。在預期第三季GDP年增5.3%之下，全年GDP增速有很大機會可以維持正增長。