疫苗有進展 美股收升

輝瑞股價升3.8%

9月份零售銷售按月上升1.9%，好過預期的0.8%，亦高於8月的0.6%，10月份密歇根大學消費者信心指數報81.2點，亦好過預期的80.5點。利好消息扭轉美股因為救市方案在大選前通過機會下降，以及部分疫苗測試暫停帶動的3連跌，總結全周道指升0.07%，標普升0.19%，納指升0.79%。

石油或明年過剩 能源分類指數跌

受疫苗好消息刺激，輝瑞股價上升3.8%，其合作伙伴BioNTech升4.1%。消息亦帶動經濟周期股向好，標普公用股和工業股分類指數分別上升1.08%和0.71%。另一方面，路透社引述石油輸出國組織文件披露，擔心新一波新冠病毒疫情持續時間長，或令明年石油市場過剩，為9月以來首次估計出現過剩的預期，標普能源股分類指數跌2.31%，為表現最差的分類指數。

Baird投資策略師Ross Mayfield表示，對市場影響最大的兩個因素是疫苗時間表和刺激經濟方案；而「明年年初出現疫苗」，會是一個令人難以置信的樂觀時間。不過美國國會能否通過救市方案仍未明朗，未知消費能否持續好過預期。

此外，港股夜期向好，上升0.28%，高水37點。ADR港股比例指數上升0.43%，至24490點。匯控（0005）ADR折合報30.55港元，比港股收市高1.33%，騰訊（0700）ADR折合報563.61港元，比港股收市高1.19%。內銀股上周五在港股做好，不過其ADR下跌，建行（0939）ADR折合報5.53港元，比港股收市低0.47%，工行（1398）ADR折合報4.39港元，比港股收市低0.58%。