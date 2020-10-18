2000年首次交立會 現分歧曾一度擱置

2001年5月，行政會議建議特首指令《公司（企業拯救）條例草案》應提交立法會。當時草案擬定立30日「暫止期」，其間公司可獲保障免遭債權人採取法律行動，以嘗試挽救公司業務。根據立法會紀錄，2001年12月，立法會相關法案委員會決定暫時擱置條例草案的研究工作，以便政府有充分時間就僱員權益問題諮詢，擬定有關細節。

09年重啟立法工作

至2009年，政府為應對全球金融危機重啟立法工作，就企業拯救程序概念大綱、相關特定課題諮詢公眾。2014年5月，政府提出詳細立法建議並諮詢立法會，一度設目標在2017至2018年度提交有關條例草案至立法會。

於今年6月的立法會帳目委員會公開聆訊中，建制派謝偉俊批評負責的財經事務及庫務局未能按目標時間立法，財庫局副秘書長許澤森稱，數次向立法會提出條例草案都未能獲得廣泛共識，強調局方準備好一套完整新法案，期望2020至21年度提交至立法會審議。