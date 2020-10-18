許正宇：擬立拯救企業法 45日免清盤 可延至6個月 財庫局料明年初交立會

羅兵咸永道企業重整服務合伙人蘇文俊回覆本報查詢時表示，在給予45天暫止期時，有需要顧及員工及有抵押債權人的權益，因出事的企業在暫止期間，難免會在財務狀况較差時，企業的資產會隨時間拉長而被進一步消耗及降低，令債權人利益受損。

許正宇昨在港台節目《星期六問責》表示，現時企業面對經營困難，需要空間找其他投資者「重生」，政府正諮詢不同持份者相關法律框架。財庫局回覆查詢時表示，「臨時監管期」（即「暫止期」）可由債權人藉決議延長至6個月；如果個案複雜，則須向法院申請將臨時監管期延長至超過6個月。

各方在過去兩度嘗試立法時，就僱員保障出現分歧。局方回覆查詢指條例草案將有條文規定，在臨時監管開始時公司欠僱員的未償付應得款項，由公司分階段償付。據了解， 將有條文要求在臨時監管期開始前到期支付的薪金，必須在臨時監管期開始30日內支付，否則僱員可提呈公司清盤。

勞顧會勞方代表鄧家彪表示，勞顧會去年曾討論相關立法工作。他認為，「畀僱主愈多彈性，僱員權益可能會受損，並拖慢員工追討權益，很難有雙贏」。他解釋，法定債權人之一的員工在「人頭上」有優勢，在決定是否接受白武士入股時，可以要求先支付欠僱員的款項，「亞視」便是一例。他又指雖然暫止期讓公司重組，有機會令員工不失業，但員工沒有法定債權人身分，無話語權令白武士入主的重組方案有利員工。

職工盟吳敏兒：僱主有更長時間走數

職工盟主席吳敏兒形容，這是類似美國「破產保護令」的「港版11章」，認為香港基本勞工權益保障不齊，無集體談判權，再立上述法例是擴大對僱主的保護，提供「金鐘罩」，阻勞工或債權人向僱主追討，形容「畀想走數的僱主有更長時間走數」。

蘇文俊稱，現行程序給予債權人向法院提交申索書後，在28天內被追債企業若未能還債，債權人可申請將企業清盤，但是新的企業拯救程序，就方便被追債的企業遇到資不抵債時，尚有45天暫止期免被入稟及尋求方案，和債權人協商。該暫止期若落實，他相信會針對及適用於企業欠負銀行授出的無抵押貸款或供應商貨款，以便作出處理，並預期會獲大部分人歡迎，免了企業被小債權人貿然追討債務入稟而被清盤。蘇表示，新法案有需要增透明度，讓債權人知道在企業獲給予暫止期間，不會貿然涉足蝕本生意令財務惡化。

德勤黎嘉恩：45日不足夠找白武士

德勤中國副主席黎嘉恩接受本報訪問時表示，45日不足夠尋求白武士及尋求拯救方案，最少給予延期6個月或9個月會較佳。在委聘專業人士跟進及尋求拯救方案時，涉及不少財務數據、會計及帳目問題，他相信，交由會計專業人士去處理最佳。

自由黨黨魁鍾國斌稱，局方有了解他的意見，亦認為45日時間不夠找白武士，認為暫止期起碼要半年。他歡迎相關立法，有助改善破產、失業情况，令企業能「唞到氣」，但憂本屆立法會未能完成。

明報記者 何宛兒