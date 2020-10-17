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2020年10月17日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
東涌商業地反應冷 僅收3標書 涉逾126萬呎樓面 業界料流標風險大
雅居樂整合地盤 鰂魚涌建40萬呎住宅
CCL按周跌1.25% 返5月水平
「磁帶大王」6148萬售陽明山莊 一周沽樓套逾10億
帝御‧金灣特色戶 590萬沽實呎18266元
港航無目的地航班 兩位852元起 送小食賞日落招徠 不足半小時售罄
港機場客運未改善 9月按年跌98%
看淡思捷前景 基金股東再減持
佐丹奴上季港澳銷售額跌64%
內房金輝昨起招股 合景悠活下周接力
兩爭議附屬公司 高銀稱已達出售協議
利福沽恒大債賺逾7000萬
9月清盤令44宗 按月急增83%
恒指急漲乏後勁 建工交行領升 分析：市場對內銀改觀 科網調整恐拖後腿
恒指公司擬拓科指ETF 吸海外發行商
9月強積金吸35億 中港股佔32億最多
A股首隻CDR詢價反應遠遜預期
民銀資本遲發盈喜 孫粗洪等被罰210萬
六福上季整體同店銷售仍跌55%
內地虛擬幣受查 累比特幣急挫
美上月消費增1.9%勝預期 亞馬遜會員日第三方銷售新高 股價早段飈2％
LVMH上季收入急升12%
歐航空安全局：737 Max料可復飛
數碼通吸新iPhone客 加推5G入門計劃
沈旭暉辭非執董職 轉任遵理母企高級總監
陸振球：深港競爭 比龜兔賽跑更差
周末睇樓好去處
柏傲莊I 坐落大圍站上蓋 享創意便利生活
會所構建農莊生活概念
同區多石街項目1期主打大單位
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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東涌商業地反應冷 僅收3標書 涉逾126萬呎樓面 業界料流標風險大
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