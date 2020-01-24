歐航空安全局：737 Max料可復飛

不過EASA仍要求波音進行一些軟件升級，以提升客機安全，而此過程或需時兩年。受復飛的消息刺激，波音股價早段最多升5.5%。截至周四，波音今年迄今的股價跌約五成。

波音股價早段升5.5%

Ky向彭博社稱，737 Max已在9月試飛，EASA現正評估最終文件，並可望於下月發出適航指引初稿。他說，隨後將有4周的公眾諮詢期，而開發一種「合成傳感器」（Synthetic Sensor）軟件將需時20至24個月。較大型的新一代737 Max 10版本客機，將要預先安裝這軟件解決方案，以便在2022年正式服役。

其他737 Max版本之後也要安裝這軟件解決方案。Ky說：「我們與波音討論過，有了第三個傳感器，就可達到更高的安全水平。」他解釋，如果一至兩個機械傳感器發生故障，合成傳感器可簡化機師的工作，總體而言，這是一個良好的趨勢，安全水平將得以提升。

FAA：未有復飛時間表

美國聯邦航空管理局（FAA）仍在對737 Max進行評估，未提供復飛的時間表。

FAA局長迪克森（Steve Dickson）上月曾參與737 Max試飛，對其作出正面評價，但其相關評估尚未完成。

（綜合報道）

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