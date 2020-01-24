LVMH上季收入急升12%

股價昨最多升7%

儘管環球經濟前景充滿不確定性，富裕的消費者似乎未受影響。LVMH的表現，反映奢侈品行業仍能抵禦疫情帶來的經濟疲軟。經濟重啟後，受遏抑的奢侈品需求逐步釋放。事實上，LVMH、GUCCI母公司開雲集團（Kering）及Estee Lauder等奢侈品集團，均在次季內地市場重開後實現雙位數的銷售增長。近期的10月國慶黃金周假期，海南的免稅品商店銷售額更增長167％。奢侈品諮詢公司Agility Research指出，部分中國富裕的消費者省下了國際旅遊的旅費後，轉向購買奢侈品。

券商Sanford C. Bernstein的分析指出，作為首家公布業績的奢侈品集團，LVMH的樂觀表現對該行業是好兆頭，料愛馬仕（Hermes）等也有好表現。不過LVMH的酒類銷售在上季仍未恢復，相關的內部收入跌3％。由於國際旅遊業仍然停滯，其免稅商店及Sephora化妝品商店網絡的內部收入下降29％。波士頓諮詢集團（BCG）上月與騰訊市場研究部門共同撰寫的報告預期，內地今年全年的奢侈品銷售將增長30％。

（綜合報道）

[國際金融]