美上月消費增1.9%勝預期 亞馬遜會員日第三方銷售新高 股價早段飈2％

在本周二、三舉行年度「會員日」（Prime Day）促銷活動的亞馬遜，其第三方賣家（在其平台進行銷售的中小型企業）銷售額超越35億美元（約273億美元）創新高，按年增長達60%，亞馬遜股價早段升1.8%。

消費連升5個月 美股做好

亞馬遜自2015年推出「會員日」活動，現已成為該公司最重要的促銷活動之一，除可確保每年Prime會員的數量，更可讓亞馬遜推廣其產品和服務。今年「會員日」吸引逾230萬中小企業參與，亞馬遜未透露今年活動的總銷售額，由於第三方賣家佔亞馬遜平台整體銷售約58%，以此推算「會員日」總銷售額可能超過70億美元。亞馬遜表示，今年活動最暢銷的產品，是更小、更便宜的Echo Dot智能揚聲器。第三方賣家最暢銷的貨品類別，則包括牀上用品、無線配件、營養及保健品、手工藝品等。

受疫情影響，今年活動由往常的7月延至10月。這時機的選擇，意味假日購物季節比以往更早開始。FactSet調查的分析師預期，「會員日」銷情有助亞馬遜提升年底旺季的銷售額，料亞馬遜第四季收入將首次突破1000億美元。美國多個主要零售商也效仿亞馬遜，近期展開折扣促銷活動。

零售諮詢機構Customer Growth Partners指出，9月是暑假結束、學生開學及打工仔重返辦公室的時間，尤其是今年的重返校園時間推遲了一點，帶動了學校用品及電腦在上月的銷情。

學校用品電腦銷情佳

此外，因防疫所需而避免使用公共交通，且留在家中的時間增加，也刺激了汽車、體育用品及家居裝潢用品的零售銷售。

不過近期其他經濟指標反映，美國復蘇正失去動力。上周首次申領失業救濟人數升至8月底以來最高，消費者的整體支出仍低於疫情爆發前水平，預約牙醫、旅行和體育賽事等的支出尚未完全恢復。巴克萊經濟師Blerina Uruci指出，消費者開支主要用於耐用品，購買服務的開支相對減少，這轉變是由於人們需更審慎應對持續的疫情。

數據顯示，美國在6月的零售銷售額已恢復至疫情爆發前的水平，此後每月也在上升。不過零售銷售數據沒有追蹤服務的支出，包括醫療保健及酒店服務等，而這些服務在美國消費者支出佔很大部分。

（綜合報道）

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