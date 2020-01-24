恒指公司擬拓科指ETF 吸海外發行商

迎中概股獨角獸上市潮

目前科指成分股只限於30隻成分股，他指出，若未來有更多種類的科技公司上市，需要增加分類提升代表性，屆時或有機會增加成分股，但目前言之尚早。他又表示，近年科技公司佔港股重要性有所提升。截至今年上半年，科技公司佔整體港股市值和交易量的33.2%和27.6%，相對2017年底的14.6%和16.3%提升。

料科指ETF規模最高逾800億

以恒指和國指ETF管理資產，佔指數市值的0.92%和0.33%計算，他預計科指相關的ETF資產管理規模，可以達310億至870億元。現時科指未有期貨期權等其他衍生工具發行，趙永輝估計若科指在年底可維持現有市值，以近年恒指和國指的期貨期權的交易活動量計算，預期科指的期貨期權每年交易量，可至6500萬至1.59億張。

至於何時會推出，趙永輝僅表示現時商討仍在準備階段，但認為可盡快推出。