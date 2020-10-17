恒指急漲乏後勁 建工交行領升 分析：市場對內銀改觀 科網調整恐拖後腿

明報記者 歐陽偉昉

國指昨收報9914點，升1.56%，科指報7604點，升0.84%。主板成交1130億元。總結全周恒指上升1.1%，國指上升3.1%，恒指連續3周上升為今年1月初以來首次。截至昨晚10時，恒指夜期報24365點，低水22點。

恒指連升3周 1月以來首見

第三季業績臨近，內銀獲大行發表報告唱好，指9月社會融資增長高於市場預期，有利銀行貸款增長，加上近日市傳人行減低內銀需向實體經濟讓利的幅度，刺激內銀股昨日跑出，建行（0939）升5.7%，工行（1398）升4.25%，交行（3328）升3.9%，三者為表現最佳藍籌股。招行（3968）升5.4%，與建行及工行一樣，本周均累升逾10%。北水昨日淨流入43.56億元，建行和工行分別獲北水淨買入7.35億及5.26億元。

傳人行降低內銀讓利幅度

內險股昨亦一同做好，新華保險（1336）升5.41%，中國太保（2601）升4.26%，中壽（2628）升3.8%。此外，安踏（2020）公布，第三季品牌零售金額錄低單位數增長，昨曾創新高見90.9元，收報85.4元，升0.12%。

第一上海首席策略師葉尚志指出，互聯網股創新高後整固，資金轉泊估值較低的內銀股，內銀在8月底公布上半年盈利大幅倒退後走弱，不過近月中國經濟持續向好，融資規模亦好過預期，市場對內銀稍有改觀，因為A股溢價較高，資金轉而配置H股。

科指本周升1.35%，10月以來升7.29%，升幅跑輸恒生H股金融股指數的7.96%（見圖）。前日從高位回吐的科網巨頭回穩，美團（3690）升0.3%，騰訊（0700）升0.91%。阿里巴巴（9988）及小米（1810）均升逾3%。

除港股外，美國科技股在周中開始亦有調整，葉尚志認為美國總統大選臨近增加不明朗因素，美股波幅擴大亦影響港股，在科網股升勢稍歇下，恒指在24,800點暫遇較大阻力，後市料會反覆整固。