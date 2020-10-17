利福沽恒大債賺逾7000萬

利福於今年4月宣布，以合共約1.29億美元（約10.04億港元）買入合共面值約1.7億美元（約13.26億港元）的多批恒大債券，集團較早時亦買入一批2021年到期恒大債券。今次出售則涉及5批恒大債券，分別於2021、2022、2023及2024年到期。

利福表示，鑑於近期市場不確定因素增加而極為波動，今次出售將為可提供更多流動資金，使其可於市場狀况許可下靈活調整其投資組合的整體策略。

細劉沽貨 大劉妻捧場入市

雖然劉鑾鴻控制的利福減持恒大系債券，劉鑾鴻胞兄「大劉」劉鑾雄及其妻「甘比」陳凱韻卻是恒大股債的捧場客，恒大旗下金碧物業早前引入戰略投資者融資235億元，甘比斥5億元認購5.737%股份，成為最大投資者，甘比為大股東的華置（0127），截至今年6月底共持有5隻由恒大發行的債券。

恒大上月底一度傳出資金緊張，被指若無法如期在明年1月將旗下恒大地產借殼回歸A股上市，將需要償還逾千億元戰略投資，觸發公司股債齊瀉，直至近期才回升至原來水平。