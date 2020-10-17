兩爭議附屬公司 高銀稱已達出售協議

稱已收首筆2億按金

高銀與債權人德銀就出售物業出現爭拗，德銀上月透過接管人委託萊坊以120億元放售高銀金融國際中心，翌日高銀即宣布143億元出售高銀金融國際中心的控股公司，其後德銀直接向法庭申請將高銀清盤，案件將於月底聆訊，料結果將影響今次143億元交易的成敗。高銀昨日公告稱，經法律顧問意見，公司勝訴機會較大。

高銀表示，買家將於簽訂協議後30天內支付額外按金約14.3億元，餘款126.7億元則將於交易完成時支付。根據公告，截至今年9月22日，高銀金融國際中心估值約150億元，相當於今次交易作價較估值折讓約4.67%。條款訂明，倘交易在明年1月底前仍未達成，將自動取消並退還按金。

至於神秘買家Fong Tim，據消息稱，他目前在內地及新加坡都擁有物業或業務，今次是首次在香港投資。同時他亦要求高銀，在交易完成後繼續租用高銀金融國際中心作為總部。

高銀表示，截至今年6月底，成美及Goal Eagle結欠貸款約105.6億元，集團在交易完成時，透過出售所得資金為成美及Goal Eagle清還全部欠款，扣除高銀結欠兩間公司23億元，需償還金額約82.6億元。