內房金輝昨起招股 合景悠活下周接力

至於內地發展商金輝控股（9993）則於昨日起開始公開招股，招股價介乎3.5元至4.5元，集資規模最多27億元。一手1000股入場費約4545.35元，下周三（21日）截止認購，10月29日掛牌。綜合市場消息，孖展認購暫錄得4242萬元，尚未足額認購。

傳螞蟻最快下周上市聆訊

彭博引述知情人士透露，有望成為全球最大IPO的螞蟻集團，擬將是次IPO估值目標由原來的2500億美元，提高至2800億美元，增幅逾一成。有傳港交所（0388）最快下星期舉行螞蟻的上市聆訊。因應螞蟻「A+H股」同步上市計劃，須待中證監批准，以滿足兩地上市要求。

另外，物管股卓越商企服務 （6989）公布招股結果，每股以上限10.68元定價，集資淨額30.66億元。香港公開發售的超額認購651倍，國際配售超購32.4倍，以一手1000股計，中籤率10%。 該股暗盤於富途表現最好，收市升近9%，未計及手續費，一手帳面賺960元，公司將於10月19日上市。

卓越商企暗盤最多升9%

基金管理公司True Partner（8657） 昨首日掛即跌逾兩成，全日高位為上市定價1.4元，低見1.06元，收市報1.08元，成交金額3466.3萬元。以一手2000股計算，撇除交易費用，每手帳面蝕640元。