看淡思捷前景 基金股東再減持

平均每股0.8元沽 套現653萬

Marathon Asset Management周二以0.8元沽出816.1萬股思捷，持股量由原本的10.36%降至9.93%。該基金早於2011年起大手增持思捷，單一次申報曾以最高每股16.827元均價增持思捷，2017年持股量最高增至12.09%，近年反覆買賣，今次是繼6月後第二次沽出。

Marathon持股跌破一成水平

Marathon Asset Management 6月底以0.8531元均價沽出50.6萬股思捷後，7月初思捷獲著名股壇活躍人士莊友堅太太、維他奶（0345）創辦人羅桂祥家族成員羅琪茵大手增持，目前以持股23.24%成為集團單一大股東。

羅琪茵入主後，思捷股價最高曾見1.52元，未幾她更向管理層「逼宮」，提出召開股東特別大會，包括罷免行政總裁Anders Christian KRISTIANSEN及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes的執董職務，委任Marc Andreas Tschirner、邱素怡及黃鴻威擔任執董，最終放棄召開股東特別大會，三名人選「入局」，行政總裁及財務總裁繼續留任。

風波過後，思捷股價回落至1元以下，重新成為「毫子股」，昨收報0.85元，升3.7%。