港航無目的地航班 兩位852元起 送小食賞日落招徠 不足半小時售罄

明報記者 陳子凌

港航昨日約2時50分公布「飛悅香港」航班詳情，本報記者昨日下午3時實測訂票，15分鐘後收到來自港航的電郵，指「港航假期所獲得分配之座位已經售罄」，建議聯繫5間合作的旅行社查詢尚餘座位。

港航表示，是次航班共提供約100張機票，官方網站出售的機票於短時間內售罄，建議有興趣者聯繫5間合作的旅行社東瀛遊、康泰、新華旅遊、美麗華旅遊及永東查詢尚餘座位。港航又指，收到對此航班大量的查詢及需求，並可能考慮在不久的將來推出類似的航班。

是次港航推出的航班與快運略有分別，除了暫開一班外，其起飛時間為下午4時30分，會在距離香港200海里內的南中國海上空飛行，讓乘客可在空中欣賞日落美景，並鳥瞰香港城市景色，航程則一樣為90分鐘，並採用空中巴士A320客機。

平均每人票價不用400元

票價分為每行兩位的852元（一位同價），以及每行3位1188元，已包含所有費用，平均計算，每人最低只需不足400元。除了觀日落，港航亦為乘客安排抽獎活動，獎品包括酒店Staycation套票及餐廳禮券，還有機會體驗港航最先進的模擬駕駛艙，和雙人曼谷機票連酒店套票。

與快運一樣，參加「飛悅香港」的乘客可豁免強制檢疫，但同樣不能在機場禁區隨意走動。此外，乘客會獲贈小食盒一份。港航表示，飛機上的換氣系統符合安全要求，但仍會鼓勵乘客於上機前或落機後才享用小食，建議機上全程戴口罩。

稱換氣系統符要求

惟建議待落機進食

此外，參加「飛悅香港」的乘客可額外以1288元購買諾富特東薈城酒店的附加Staycation套票，包括標準房住宿一晚以及兩位成人自助早餐及晚餐。另外，港航還將贈送600元現金券及印有四位本地藝術家黎演樂、李健明、李美欣及陳蘊婷作品的小禮物；而且持有「飛悅香港」特別登機證去位於大角咀的航空主題餐廳The Galley by Café Proud Wings消費，亦可享有折扣優惠。