帝御‧金灣特色戶 590萬沽實呎18266元

帝御‧金灣為近月熱銷新盤，今年8月開售至今累沽近590伙、佔項目單位總數611伙逾96%，套現近29億元。事實上，帝御項目第2期提供614伙的帝御‧星濤，已獲批預售樓花，預計最快下周開價。

其他新盤方面，新地（0016）南昌站上蓋匯璽III，錄得本月首宗一手成交，透過招標售出6座7樓A室，屬實用1221方呎4房戶，成交價2930.4萬元、實呎2.4萬元。恒大（3333）去年底推出至今累售近1100伙的屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣，當中第2期昨新開售262伙，全日售約7伙。

柏傲莊大手客涉6347個登記

至於今日起首輪發售391伙的柏傲莊I，昨完成抽籤；項目今天進行A1、A2組大手銷售（最多可買4伙），當中A1組收584個登記、A2組收5763個登記，即大手組別買家共錄得6347個登記；而明日開售的B組散戶，共收16,416個登記，即3個組別共收22,763個認購登記，超額57倍，為1997年後新盤收票王。此外，遠中集團持有的跑馬地EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，日前公布的首張價單50伙已獲足額認購。

另本報統計，10月迄今主要新盤累錄約10宗撻訂，其中長實（1113）前高層周年茂旗下華業集團發展的屯門帝灣居，今年6月推出至今售出的唯一單位亦告撻大訂，為大廈1樓C室，實用887方呎，6月底原以1208.5萬元售出，買家簽署正式買賣合約後撻大訂，料遭沒收10%訂金，涉逾120萬元。