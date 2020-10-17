「磁帶大王」6148萬售陽明山莊 一周沽樓套逾10億

市場消息指出，該單位為陽明山莊13座低層73室，實用面積2308方呎，採4房間隔，新近以6148萬元成交，實呎約2.66萬元。原業主1996年透過公司名義FIDELITY INSURANCE COMPANY LIMITED以2156萬元購入，公司董事包括CHAN PING CHE（陳秉志），持貨24年，帳面賺約3992萬元或近1.9倍。連同中環中心成交計，預料陳秉志於過去約一周共套現逾10億元。

冠君總裁3028萬沽匯璽4房

另一邊廂，南昌站匯璽新近有4房單位以3028萬元於二手市場沽出。

利嘉閣分行聯席董事屈慧妍表示，匯璽錄本月首宗二手成交，位於2A座低層A室，實用面積約1343方呎，採4房雙套連工人套間隔，望園景。單位早於今年初以3380萬元放售，近日以3028萬元沽出，較放售價低352萬元或10%，實呎22,547元。

土地註冊處顯示，原業主以王家琦（WONG KA KI ADA）登記，2017年4月以約8932.6萬元「一約多伙」購入上述單位，及屋苑另外兩個4房單位，而原業主姓名與鷹君（0041）旗下、冠君產業信託（2778）行政總裁王家琦同名，料為同一人。