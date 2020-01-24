CCL按周跌1.25% 返5月水平

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，指數正在尋底，惟尋底完成的信號有待確認，展望反映中秋後、即10月初市况的數據可重拾升軌。

至於反映大型屋樓價走勢的CCL Mass，最新報179.26點，按周跌0.62%。CCL（中小型單位）報176.65點，按周跌0.84%；CCL（大型單位）報171.55點，按周亦跌3.42%。四大分區指數方面，港島CCL Mass報186.57點，按周升1.89%，終止兩周連跌；新界東CCL Mass報188.96點，按周升0.30%，近6周企穩189點水平。但九龍CCL Mass報172.57點，按周跌1.49%；新界西CCL Mass報163.37點，按周跌2.82%。

部分「另類物業」續獲承接，其中馬鞍山銀湖‧天峰有事故同層單位易手。利嘉閣分行首席聯席董事劉鵬昌表示，銀湖‧天峰8座中低層B室，實用約762方呎，屬3房套連儲物室間隔，望山景。原業主今年7月中旬開價1250萬元放售，累減310萬元或約25%後，最終以940萬元成交，實呎約1.2萬元，成交價較正常單位市價低約24%。

銀湖‧天峰凶宅同層低市價24%沽

據悉，該單位為凶宅同層戶，毗鄰單位曾於2009年底一名女子跳樓自殺身亡。原業主於2009年6月以約502.8萬元購入，持貨11年，帳面賺約437.2萬元或87%。

皓畋兩銀主盤2920萬易手

此外，美聯高級營業經理鄭桂鈺表示，何文田皓畋1座高層C室及同層D室，實用分別為670方呎及671方呎，同屬2房連書房間隔，由銀主以約3000萬元放盤，兩伙新近以2920萬元獲新買家承接，實呎2.17萬元。鄭續稱，同類單位為1座高層C室，曾於上月以約1503萬元易手；對比下現時成交價略低市價約3%。原業主2016年4月共以約3100萬元購入兩伙，物業4年半間貶值約180萬元或6%。