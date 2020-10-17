雅居樂整合地盤 鰂魚涌建40萬呎住宅

4.52億投得首個公務員合作社項目

雅居樂又稱，長遠看好香港房地產市場，認為疫情下短暫經濟衝擊不會影響香港國際金融中心地位，也不會減持香港住宅物業，將適時增加土地儲備。雅居樂昨統一業權物業，位於柏架山道2至8號（雙數），鄰近太古坊，地盤面積約1.27萬方呎，現為2幢6層高住宅樓宇，樓齡47年。據悉，雅居樂尚餘一伙未能收購，故引用強拍條例統一業權。該名小業主曾提出發展商應向他提供8000萬元賠償，並在重建後提供一個面積約5346方呎單位。

第一太平戴維斯估值及專業顧問董事總經理陳超國表示，今次是首次有公務員合作社物業進行強拍，是過去發展商較少收購的物業類型，審訊期間因小業主未有律師代表，在法庭上仍有不少問題未完全討論，如強拍條例中能否可以取消地契上的買賣限制等具爭議的問題，是次案例將有啟示作用，或將增強發展商的收購信心。

陳續稱，是次未能收購的單位未跟地政總署補價（地價三分之二）以取消買賣限制，故拍賣前發展商已向地政總署申請轉讓許可，這案例補地價金額，全數由發展商支付，毋須從小業主的樓款扣除。

翻查資料，除上述項目外，雅居樂在港尚有另一個項目待批強拍令，位於九龍塘義本道龍圃別墅，目前持有逾八成業權，項目估值約5.64億元。