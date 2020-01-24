東涌商業地反應冷 僅收3標書 涉逾126萬呎樓面 業界料流標風險大

明報記者 甘潔瑩

翻查資料，近年政府推售商業地，反應均大不如前，以去年及今年推售共4幅商業地，當中兩幅，分別為啟德第4C區4號商業/酒店地，以及啟德第2A區4號地盤、5（B）號及10號商業地，最終均流標收場，能成功售出的僅得西九龍高鐵站商業地王，由新地以422.32億元、每方呎樓面地價約1.3萬元投得，中標價亦接近市場下限。

萊坊執行董事林浩文表示，是次東涌商業地入標數目與預計差不多，估計發展商對這類商業地皮興趣不大，因投資額大及回報期長，加上地皮屬新填海區，附近配套尚未成熟，亦遠離現時東涌市中心，預計該區需要約7至10年時間才發展成熟，地皮有流標風險。

位置遠離東涌市中心

另華坊諮詢評估有限公司資深董事梁沛泓表示，東涌商業地規模龐大，單純建築成本亦需要約65億元，所涉銀碼大，令中小型發展商卻步。近年與啟德規模相若的商業地，亦因出價未達政府設定的底價而流標收場，主要是發展商普遍認為新發展地區商業地回報期長，投資風險較高，故出價保守，然而政府未有汲取過往流標的教訓，再度推出大規模的商業地，加上該區尚在規劃，令發展商入標意欲減低。

估值最高近57億 呎價4500元

梁氏建議，近年市場對數據中心的需求大，早前招標的火炭工業用地創出地價新高，建議政府考慮允許規劃的商業地可作辦公室及數據中心混合用途，吸引發展商入標，避免土地流標。

業界籲作商廈數據中心發展

資料顯示，東涌商業地皮面積13.28萬方呎，指定作非工業（不包括住宅、酒店、倉庫及加油站）用途，最高可建樓面達126.13萬方呎。據賣地章程顯示，地皮不設拆售限制，中標發展商須在地盤東面指定處預留位置以作接駁一條擬議行人天橋，並於地盤內提供有指定闊度要求的行人路及相關設施，以連接上述的行人天橋。綜合業界人士估計，地皮估值31.53億至56.76億元，預計每方呎樓面地價約2500至4500元。