首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億

據悉，雅居樂尚餘一伙住宅未能收購，該業主向發展商開價8000萬元作賠償，並在重建後提供一個面積約5346方呎單位。資料顯示，物業坐落於柏架山道和英皇道交界，鄰近太古坊，地盤面積約12,730方呎，現為2幢6層高住宅樓宇，樓齡47年。

宏安洋松街舊樓批強拍 底價3.26億

另宏安地產（1243）持有大部分業權的大角嘴洋松街56、58、60及62號與菩提街6、8號一幢9層高商住大廈，昨日獲批出強拍令，底價3.26億元。據判詞指出，上述物業樓齡已達56年，有部分殘缺，而且防火設備不符合標準，若全幢大廈維修，費用相當於重建一幢全新類同物業成本41%，認為重建是合適做法。

此外，地政總署公布上月補地價個案，其中嘉民集團持有的荃灣中央紗廠項目，再有一個地盤批出補價，涉3.87億元，擬建成數據中心，以可建樓面約23.75萬方呎計，每呎補價約1631元。另億京持有荃灣丈量約份第355約地第308號亦完成補地價，涉資逾4.928億元。