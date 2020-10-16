收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶

僅147呎248萬沽 實呎16870元

原業主2017年8月以206萬元入市，單位當時已補地價，現帳面賺42萬元，升值20%。據了解，單位現市值租金約8000元，料買家可享約3.9厘租金回報。至於是次成交的同座下一層C室，同屬實用147方呎，兩年前以278萬元已補價易手，實呎18,912元，成全港公屋呎價最高紀錄，是次成交呎價較「公屋王」低約一成。

柴灣杏花邨錄得罕見複式戶成交個案，美聯首席助理聯席董事李聖智表示，杏花邨10座頂層戶，實用839方呎，外區換樓客以1580萬元購入自用，實呎18,832元，據悉同類複式單位向來少有放盤，約數月才錄一宗成交。原業主2016年以約1065萬元購入，帳面獲利約515萬元或約48%。

鯉景灣特色戶額印鬆綁 帳賺25%

此外，美聯區域經理佘錦驊稱，西灣河鯉景灣觀景閣低層連平台戶，兩房間隔，實用約489方呎，連399方呎平台，以960萬元成交，實呎19,632元，低市價約3%。原業主2017年9月以約770萬元入市，額印鬆綁後售出物業，帳面賺約190萬元或約25%。

荃灣西全．城滙亦錄額印鬆綁沽貨勁賺個案。利嘉閣助理分區經理朱倩敏表示，屋苑6座低層B室，實用427方呎，兩房間隔，新近以888萬元沽出，實呎20,796元。原業主於2017年9月約649.6萬元入市，現帳面獲利約238.4萬元，物業升值約37%。