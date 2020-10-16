英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元

1元租予慈善機構營運1年涉22伙

英皇國際執行董事楊政龍表示，這次與新家園協會合作，除響應政府呼籲，亦希望能夠善用正待重建發展的舊樓，為有迫切住屋需要的基層人士提供過渡居所，減輕住房壓力，回饋社會。楊又稱，集團希望未來能參與更多同類型計劃，靈活善用集團資源，秉承「取諸社會、用諸社會」的理念回饋貢獻社會。

據悉，英皇是次出租的單位，實用由340至390方呎，間隔由開放式至3房戶不等，每戶設獨立洗手間，每個單位標準費用為每月5700元，可容納最多2個家庭或3個同性別同種族單身人士共住，並攤分有關租金；英皇負責統籌所有單位翻新修葺工程，同時獲集團旗下歐化贊助單位內基本家俬配置，如牀、牀褥、衣櫃及餐桌椅等，讓有需要的家庭或人士可以即時入住，節省開支。

項目去年申強拍估值逾2.39億

翻查資料，英皇國際早年已就高陞大樓進行收購，2019年8月已購入逾80%業權，並向土地審裁處申請強拍，當時估值逾2.39億元，市場預計，項目將重建為約1.9萬方呎的商住物業。特首林鄭月娥去年施政報告公布，未來3年合共提供1萬個過渡房屋單位的目標後，各發展商積極捐地，日前新世界表示，將提供兩幅分別位於牛潭尾及粉錦公路地皮，用作興建過渡房屋。兩幅地皮佔地共逾30萬方呎，預計合共可興建約2000個單位，詳情有待規劃完成後適時公布。