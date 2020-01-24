帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價

下周初上載樓書 開放式186呎起

恒基物業負責銷售的帝御，第一期帝御‧金灣銷情理想，第二期剛命名為帝御‧星濤，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，帝御‧星濤早前已獲批預售樓花同意書，集團隨即展開銷售部署，預計下周初上載樓書，最快下周公布價單及開放示範單位，有機會本月開售。

林達民補充，帝御‧星濤由兩座物業組成，提供614伙，實用186至1374方呎，涵蓋開放式至四房戶，並設特色單位，而對比第一期，今期設較多三房單位，另包括少量3房連衣帽間及4房間隔，實用819方呎起，為帝御系列中獨有，佔整個系列不足2%，加上位置亦較近海，景觀更優質，故售價會比第一期有所提升。

林又稱，帝御‧金灣累售585伙，現只餘26伙待售，平均成交實呎約1.48萬元，最高成交價約3000萬元，最高成交實呎23,678元，暫時套現28.42億元。他又稱，帝御‧金灣累售585伙，現只餘26伙待售，平均成交實呎約1.48萬元，最高成交價約3000萬元，最高成交實呎23,678元，暫時套現28.42億元。