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柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍

【明報專訊】雖然今年本港備受疫情影響，不過，焦點新盤仍然大受歡迎。明天（供大手客揀樓）及周日（供散客揀樓）將進行首輪開售的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋項目柏傲莊I，於昨午截票，項目於過去不足6日勁收逾2.27萬票，打破3年前華懋荃灣西全．城滙收逾2.25萬票的紀錄，成1997年後新盤收票王，若以首輪推售391伙計，超額認購逾57倍。

明報記者 林尚民

提供783個單位的柏傲莊I，發展商上周四公布首張價單，180伙折實平均實呎18,921元，折實入場費近629萬元，項目上周六起收票，首日已收逾2000票，而連日來市民蜂擁前往睇樓及入票，售樓處經常大排長龍，排隊時間曾經長達8小時，發展商周二加推2號價單，涉及211伙，折實平均實呎19,999元，同日上載銷售安排，公布明日及周日首輪銷售共391伙。

全‧城滙3年前收2.25萬票 超額42倍

市場消息指出，項目昨午3時截票，累計過去不足6日（周二受颱風「浪卡」影響而未有收票）累收逾2.27萬票，成1997年後收票最多的新盤，若以首輪銷售391伙計，超額認購逾57倍，以每票10萬至30萬元計，最少凍資約23億元。

資料顯示，對上一個收票最多的新盤，為2017年8月華懋推出的荃灣西全．城滙，當時首批推售521伙，7日共收逾2.25萬票，超額42倍。值得一提，當年全．城滙首輪收票最後一日，同樣受颱風「天鴿」影響，當時發展商一度暫停開放售樓處，並把截票時間延遲兩個多小時。

不過，若要數本港史上收票最多的新盤，要數到1997年樓市高峰期間，新地（0016）及長實（1113）等發展商推售的青衣灝景灣第1期，當時共收約3.04萬票，其次則是新地同於1997年推出的將軍澳東港城，當年累收超過2.7萬票。換言之，今次柏傲莊I收票數字除了是九七後最多外，亦是本港史上新盤第三大票王。

珀玥特色戶買家購入一周即撻訂

另遠展（0035）同區珀玥，上周原以破頂價沽出最後一伙連天台戶，惟買家最終撻訂。成交紀錄冊顯示，單位為25樓A室，實用404方呎，附設445方呎天台，上周以930萬元售出，實呎約2.3萬元，成交價及呎價均為項目新高，但買家撻訂離場，以樓價5%訂金計算，遭殺訂46.5萬元。

此外，昨日一手市場合共錄得約12宗成交，其中新地屯門御半山II，實用414方呎的2B座30樓C室兩房戶，以約767萬元售出，實呎18,526元。另外，華懋元朗朗城滙，則以約1110萬元售出一伙3座11樓B室，實用726方呎，實呎15,289元，單位屬三房間隔。

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