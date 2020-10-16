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移民泰國前 須領非移民簽證

【明報專訊】要移居泰國，先要申領「非移民簽證」，憑證長期居留泰國，從而取得永居身分。以下是港人常用的泰國的「非移民簽證」：

投資簽證

透過投資《投資委員會（Thailand Board of Investment，BOI）手冊》核准的投資項目（BOI 項目），作出最少1000萬泰銖（245萬港元）投資，便可獲得為期一年的投資簽證，之後可無限期每年續簽。為鼓勵泰國樓市發展，當地買樓稅務較低，買家只須付樓價 1%的樓宇交易稅，以及500泰銖的印花稅。

工作及商務簽證

有勞工部批准信及當地僱主合約，說明到訪泰國目的／有泰國貿易伙伴通信的文件，及有泰國貿易公司邀請，就可申請工作及商務簽證。簽證有效期為3個月至3年，同時可為配偶、20歲以下未婚子女及父母申請非移民簽證，可逗留逾90日，不超過1年。

精英簽證

加入由泰國政府主辦的國家級俱樂部「Thailand Elite」，就可獲得精英簽證。這是一個鼓勵各國精英訪泰，促進泰國經濟發展的簽證措施。交付會費取得會籍就可申領「精英簽證 」，並根據會員種類可獲最長為期 20 年的長期居留簽證。

Thailand Elite會員最低會費為50萬泰銖（約12萬港元）。除簽證外，Thailand Elite 亦提供機場接送服務、豪華轎車接送、英語24小時支援服務、身體檢查等待遇。

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