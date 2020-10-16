湯文亮：拍賣只為一個交代

【明報專訊】有老友話點解咁奇怪，講拍賣都可以攞諾貝爾經濟學獎，事實上拍賣只是交易的一種方式，拍賣有順逆方式，順方式是大家熟悉的，拍賣價逐步上升；而逆方式的叫荷蘭式拍賣，適用於快速減值的商品，例如在魚市場就採用這一種方式，理由是商品價值會隨着時間而減值，這些都是大家耳熟能詳道理。至於兩位得獎者概念是商品透明度愈高商品拍賣價愈高，對賣家愈有利，雖然有很多人不同意這個理論，但我絕對同意，因為買家對一些存疑因素會降低出價，所以，拍賣在絕對透明才可以得到好價，甚至令買家知道有其他買家存在，出價就會更勇更狠。
招標「黑箱作業」 標價一定低於市價
多年前我去台灣買一幢屬於台灣人的香港商廈，他本來用招標方式放盤，但最後直接賣給我們。在洽談時台灣人問我用什麼方式賣樓最好，招標抑或拍賣？我話兩者皆不好，招標是「黑箱作業」，落標者知道對他們不利，所以標價一定低於市價；拍賣雖然是買賣的一種方法，但其實是一個交代；最好方法是私人協商，正是行家一出手，便知有沒有。最後台灣人取消招標，以私人協商方式將香港那幢商業大廈賣了給我們。
在物業市場，很少業主會將自己物業以拍賣方法賣樓，以這個方法賣樓的大多數是銀主，他們沒收了沒有還款的物業，拍賣所得扣除欠款及使費，餘款是要歸還給原業主。所以，銀主的底價是欠款，就算拍賣價低市價兩成亦無所謂，拍賣只是銀主向原業主交代，避免日後原業主話成交價太低而向銀主追討。
銀主盤多拍賣 免原業主追討
以往政府非常喜歡以拍賣方式賣地，目的是向小市民交代，政府已經賣得最好價，但後來政府發覺大多數地產商不但很老友，而且很禮讓，今次A買，下次B買，拍賣得不到理想價。所以，政府取消以拍賣方式賣地，因為很難向小市民交代，地產商買地之後，日後獲得豐厚利潤。
大家有時會見業主拍賣自己物業，其實這是錯覺，業主美其名是拍賣自己物業，事實上業主是拍賣不屬於他的物業，是強制拍賣，那些拍賣大多數底價成交，拍賣只是給其他業主一個交代。