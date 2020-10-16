湯文亮：拍賣只為一個交代

招標「黑箱作業」 標價一定低於市價

多年前我去台灣買一幢屬於台灣人的香港商廈，他本來用招標方式放盤，但最後直接賣給我們。在洽談時台灣人問我用什麼方式賣樓最好，招標抑或拍賣？我話兩者皆不好，招標是「黑箱作業」，落標者知道對他們不利，所以標價一定低於市價；拍賣雖然是買賣的一種方法，但其實是一個交代；最好方法是私人協商，正是行家一出手，便知有沒有。最後台灣人取消招標，以私人協商方式將香港那幢商業大廈賣了給我們。

在物業市場，很少業主會將自己物業以拍賣方法賣樓，以這個方法賣樓的大多數是銀主，他們沒收了沒有還款的物業，拍賣所得扣除欠款及使費，餘款是要歸還給原業主。所以，銀主的底價是欠款，就算拍賣價低市價兩成亦無所謂，拍賣只是銀主向原業主交代，避免日後原業主話成交價太低而向銀主追討。

銀主盤多拍賣 免原業主追討

以往政府非常喜歡以拍賣方式賣地，目的是向小市民交代，政府已經賣得最好價，但後來政府發覺大多數地產商不但很老友，而且很禮讓，今次A買，下次B買，拍賣得不到理想價。所以，政府取消以拍賣方式賣地，因為很難向小市民交代，地產商買地之後，日後獲得豐厚利潤。

大家有時會見業主拍賣自己物業，其實這是錯覺，業主美其名是拍賣自己物業，事實上業主是拍賣不屬於他的物業，是強制拍賣，那些拍賣大多數底價成交，拍賣只是給其他業主一個交代。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]