盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價

人所共知，共和黨較針對中國，民主黨則較針對俄羅斯，故大家都會預期民主黨上台後，中美關係會改善（但我對此有保留），反過來會和俄羅斯關係惡化。在第一場電視辯論中，拜登指特朗普是俄羅斯的小狗，便可見拜登對俄羅斯有多痛恨。其中一個原因就是通俄門事件，民主黨一直認為俄羅斯有干預4年前的總統選舉，令民主黨的希拉里落敗，故重新執政下不排除會報一箭之仇。

拜登倘上台 或壓低油價遏俄

美國對付俄羅斯的最好方法，莫過於壓低油價，斷俄羅斯的米路，削弱俄國經濟實力。2014年初，俄羅斯攻打烏克蘭東部，隨後在7月尾，奧巴馬聯同歐盟宣布對俄羅斯經濟制裁，主要打擊俄羅斯的石油業、軍工業及金融業。有關制裁消息令油價從每桶102美元持續暴跌至26美元。如今白俄羅斯政局動盪，俄羅斯不斷為其撐腰，估計拜登上台後會藉着白俄局勢和俄羅斯較量一番。拜登也很大機會重新加入伊朗核協定令中東地區局勢緩和，這對油價亦不利。

另外，市場亦關注疫苗的面世對油價會有提振，因為疫苗出現或令飛機航班回復正常帶動油價上升。不過在8月10日，俄羅斯宣布正式註冊疫苗當日，消息令金價大跌166美元，但當時這對油價的重大利好消息反過來沒有令油價大升，反而由43美元反覆下跌至36.1美元。所以我估計油價由40美元反彈至43.78美元，其實已經反映了利好因素。所以未來疫苗出現令經濟復蘇及航班復飛的消息，未必可以帶動油價進一步反彈。反過來，民主黨重新執政後的對俄政策轉趨極鷹派的話，那麼油價應該無運行。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]