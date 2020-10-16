張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛

市場一直都在揣測美國會否向螞蟻集團開刀，但法理上沒有依據，實際操作也很難，市場都不大理會，結果就出現了一隻小黑天鵝。螞蟻各項業務主要用家都是內地人，以及招待內地客的海外商戶，支付寶在美國幾乎不存在，很難說會危及美國民眾私隱，甚至國家安全。

當然，這是一個憑力量而不是說道理的世界，但就算真的將螞蟻列入貿易黑名單，美國可以推出的打壓措施實際上也有限。如果限制美國企業和金融機構與螞蟻集團交易，螞蟻當然會受到影響，但美國企業就不用在中國做生意了。若螞蟻沒有對美國構成威脅，卻強行犧牲美國企業利益而出手，這是殺敵八百、己傷一千的行為。最終情境可能是納入貿易黑名單，推出一些象徵式的措施，例如禁止在美國下載或使用，然後就不了了之。

拜登爆出醜聞 交易盤路或逆轉

昨日大跌市，一個可能更重要的原因是《紐約時報》爆出拜登醜聞，而Facebook和Twitter卻限制了該報道的推送。該報道指拜登兒子亨特，在2015年借助父親作為副總統的權力，出任烏克蘭最大私人天然氣公司的顧問，從中獲得豐厚利益。拜登更向當時烏克蘭總統施壓，要求罷免正調查此案的檢察官。若報道屬實，這是徹頭徹尾的濫權貪腐，難免會影響拜登的支持度。當然，能否逆轉總統選舉則仍是一個問號，但重點是市場已百分之百預計民主黨將取得壓倒性勝利，當出現重大變數，交易盤路就會出現逆轉。

報道對拜登非常不利，在總統選舉前市况會相當反覆。昨ATM（阿里、騰訊和美團）、芯片等科技股大跌或由高位顯著回落，部分原因也跟拜登上台存變數、撤銷制裁、中美關係改善無望有關。現在港美市况很受消息帶動，升跌皆可，入市對象還是以中國內需股為佳。但內需股很多都處於高位，近期內地又出現白馬股輪流殺倉，強如海底撈（6862）、九毛九（9922）都跌了不少，反而一些低殘的股份較有值博率，例如早前推介的波司登（3998）也大幅攀升。濠賭股雖然暫時沒有炒上誘因，但回到低位卻有足夠安全邊際。

澳門旅業最快明年下半年始恢復

澳門疫情受控，加上內地重啟赴澳自由行簽證，濠賭股8月份已大幅炒起，股價升至疫前水平。「十一」黃金周訪澳旅客不似預期，首5天訪澳旅客近9.86萬人次，按年跌87.2%；其中內地旅客佔9.2萬人次，按年跌85.8%。筆者覺得數字沒有好壞，純看市場反應。8、9月高位的預期很高，已假設是V形反彈。但內地人對於境內遊有信心，但跨境遊則還是有戒心，要澳門旅遊全面恢復，相信最快要到明年下半年才會發生。

近期市場預期逆轉，濠賭股股價跌了15％至30％，回到甚至跌穿疫情第二波時的低位。當前設局變成不再對復蘇有期望，但內地和澳門疫情依然受控，旅客回流屬時間問題，值博率變得更高。當公布10月份博彩收入，而濠賭股股價拒絕下跌，屆時入市的值博率就更高，首選是較抗跌的銀娛（0027）。

[張兆聰 還看今朝]