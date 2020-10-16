經濟
盧駿匡 圖金術

投資策略

盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份

【明報專訊】恒指自從9月25日見底後，在日線圖中的每日低位都較上一日低位為高。執筆時（14日）這個格局仍未有改變，意味着逆轉勢頭尚未出現。不過由於24,800點是前高位，技術上是初步阻力，料會構成一定沽壓，而25,000點心理關口是另一主要阻力。換言之，短期內將會阻力重重。

恒指雖然錄得升幅，惟升勢未算強勁，但整體市况尚算不俗，大市成交金額有逐步回升迹象。

不明朗因素逐步消除 港股走勢相對樂觀

呈現技術突破的個股數量亦見上升，反映有資金流入市場，炒股不炒市的味道漸濃。參考強勢股與弱勢股的比率，現時是弱勢股相對較多，技術上市底偏弱。

不過強勢股比率正逐步上升，若勢頭不變，強勢股將有望多於弱勢股，意味着市底會開始轉強，屆時入市的勝算亦會提升。加上11月美國大選，新一任總統的結果將會塵埃落定，救經濟方案有望逐步出台。

簡單而言，市場的不明朗因素會逐步消除，對後市會利多於弊。因此在第四季港股走勢亦有望相對樂觀。 

 另外，50天線高於250天線的比率，仍然維持在40以上。恒指每月平均市盈率繼續高於10倍，反映整體港股仍然有機會進一步確認牛二的餘下兩個技術信號──即是終極黃金交叉及企穩250天線1個月以上。假若以長線投資為目標，現時不妨考慮分段入市，並以跑贏恒指的股份作為對象。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]

上 / 下一篇新聞

美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
科網領跌 港股挫508點
科網領跌 港股挫508點
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
疫情打擊 迅銷少賺44％
疫情打擊 迅銷少賺44％
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
周顯：錢比人命更重要
周顯：錢比人命更重要
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
湯文亮：拍賣只為一個交代
湯文亮：拍賣只為一個交代
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
移民泰國前 須領非移民簽證
移民泰國前 須領非移民簽證
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成