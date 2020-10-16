盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份

恒指雖然錄得升幅，惟升勢未算強勁，但整體市况尚算不俗，大市成交金額有逐步回升迹象。

不明朗因素逐步消除 港股走勢相對樂觀

呈現技術突破的個股數量亦見上升，反映有資金流入市場，炒股不炒市的味道漸濃。參考強勢股與弱勢股的比率，現時是弱勢股相對較多，技術上市底偏弱。

不過強勢股比率正逐步上升，若勢頭不變，強勢股將有望多於弱勢股，意味着市底會開始轉強，屆時入市的勝算亦會提升。加上11月美國大選，新一任總統的結果將會塵埃落定，救經濟方案有望逐步出台。

簡單而言，市場的不明朗因素會逐步消除，對後市會利多於弊。因此在第四季港股走勢亦有望相對樂觀。

另外，50天線高於250天線的比率，仍然維持在40以上。恒指每月平均市盈率繼續高於10倍，反映整體港股仍然有機會進一步確認牛二的餘下兩個技術信號──即是終極黃金交叉及企穩250天線1個月以上。假若以長線投資為目標，現時不妨考慮分段入市，並以跑贏恒指的股份作為對象。

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]