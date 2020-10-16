Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
疫境前行
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年10月16日星期五
技術取勝
投資策略
美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
科網領跌 港股挫508點
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
疫情打擊 迅銷少賺44％
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
周顯：錢比人命更重要
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
湯文亮：拍賣只為一個交代
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
移民泰國前 須領非移民簽證
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
prev
next
【明報專訊】石藥短線考驗9.25元（圖）
永升生活服務走勢向淡（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
科網領跌 港股挫508點
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
疫情打擊 迅銷少賺44％
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
技術取勝：鞍鋼股份升穿50天線
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
周顯：錢比人命更重要
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
湯文亮：拍賣只為一個交代
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
移民泰國前 須領非移民簽證
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成
美研列螞蟻黑名單 阿里急挫4% 憂泄露用戶敏感數據 分析：或礙上市程序
華府阻撓 兩年前購速匯金泡湯
科網領跌 港股挫508點
中國60億美元境外債超購3.7倍 新引入美國境內合格投資者
捷心隆首日升2.1倍 每手帳賺7700元
基金首8月銷售跌16％ 近月回暖
周大福內地業務顯著改善 疫情受控 零售值連續兩季有增長
疫情打擊 迅銷少賺44％
薩莉亞疫情下轉蝕2.54億
相當20次違全購責任 先思行大股東罰限制買賣
內地通脹逾年半新低 PPI同遜預期
碧桂園服務對賭協議 入股內地清潔服務商
富衛新推自願醫保 每年每症計賠償限額
港首隻ESG概念ETF 貴州茅台佔比最大
台積電上季多賺36% 中芯上調收入毛利預測
美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點
法荷支持歐盟加強遏制科技巨企
歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品
張兆聰：公布賭收賭股倘拒跌 可吸銀娛
張宗永：匯豐和香港是命運共同體
盧駿匡：長線可分段入巿 吼跑贏恒指股份
陸香港新客買iBond 變相賺多4嚿水
劉思明：科網股受壓 雷蛇新高可吼
周顯：錢比人命更重要
譚新強：螞蟻應獲諾貝爾經濟學獎
湯文亮：拍賣只為一個交代
地產商減價 曼谷樓市交投料轉活 市中心複式新盤 150萬入場
移民泰國前 須領非移民簽證
盧楚仁：民主黨重掌政權不利油價
柏傲莊收2.27萬票 九七後最勁 凍資最少23億 超額認購逾57倍
帝御‧星濤批預售涉614伙 最快下周開價
英皇「共‧融舍」計劃 每伙月租5700元
收租客低兩年前高位一成購鳳德邨迷你戶
首個公務員合作社物業 今強拍底價4.52億
首都廣場劏舖僅26萬 7年勁蝕逾九成
prev
next