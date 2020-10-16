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歐盟威脅禁倫敦交易歐元衍生品

【明報專訊】英國與歐盟就脫歐貿易協議的談判，至今仍然膠着，令英國無協議脫歐的風險增加。歐洲證券和市場管理局（ESMA）主席麥堯爾（Steven Maijoor）表示，若歐盟最終不給予英國長期的單一市場准入，將研究把歐元計價衍生品結算從倫敦遷回歐元區的「B計劃」。他表示，ESMA快將作出聲明，說明歐洲投資者應在哪交易歐盟上市的證券。這是迄今為止，倫敦跨境交易可能被削弱的最明確信號。

「結算活動未能按時推 需B計劃」

歐元計價的互換掉期合約，絕大多數在倫敦證券交易所集團（LSE）旗下的倫敦清算所（LCH）結算，而互換掉期交易是倫敦作為全球金融中心的核心活動，也是歐盟長期想爭取的業務。LCH已取得歐盟許可，在英國脫歐過渡期於12月31日屆滿後，可按「對等」（equivalence）原則，在之後的18個月內繼續為歐元區客戶提供衍生品結算服務。洲際交易所（ICE）及倫敦金屬交易所（LME）也取得類似的許可。但英國結算商能否獲得歐盟的長期准入，部分取決於兩地監管機構的關係是否良好。

麥堯爾向路透社稱，對等制度的假設前提，是與（LCH的主管機關）英倫銀行有良好合作，但作為備用計劃，需評估將這些活動遷回歐盟是否可行。他說，「A計劃」是為了支持全球資本市場，但若結算活動未能按預期推行，那就需要制定「B計劃」。由於成本問題及遷移業務的複雜，很多銀行一直不願將相關業務從倫敦轉移。不過ESMA表示，大致來說，歐盟上市公司的股票應在境內交易。

歐盟國家的領導人昨在布魯塞爾舉行峰會，討論與英國的未來關係。歐盟官員預期，未來兩周仍需與英方談判。雙方能否解決漁業、商業補貼等分歧，將成為達成協議的關鍵。據悉，法國總統馬克龍要求延續該國目前在英國水域捕魚的權利，是當前談判的重大障礙之一。德國正向法國施壓，要求其放棄這些主張。受脫歐問題及疫情影響，英鎊兌美元昨低見1.2909。

英鎊兌美元低見1.2909

為提振經濟，澳洲央行行長Philip Lowe昨日暗示，可能在下月進一步減息。澳洲央行於3月將指標利率下調至0.25厘的紀錄低位。澳元兌美元昨跌逾1%，低見0.7056。

（綜合報道）

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