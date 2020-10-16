法荷支持歐盟加強遏制科技巨企

分析認為，大型網絡平台分拆，可削弱它們的主導地位，有助較小型的競爭對手發展。法、荷兩國敦促歐盟監管機構研究措施，包括逼使facebook和蘋果等允許用戶將私人數據轉移到競爭對手的平台，又或禁止Google等在搜尋過程偏袒自己的業務。

荷光刻機龍頭：出口中國毋須美許可

目前，歐盟正準備為網絡平台引入更多的規範，作為歐洲《數碼服務法》的一部分。這個法案將尋求對非法內容、廣告透明度和造謠內容等加以規管。

此外，荷蘭的光刻機龍頭ASML行政總裁Peter Wennink表示，從荷蘭向中國出口DUV光刻機，毋須向美國申請許可證。但若直接從美國發貨，ASML仍須獲許可證。不過ASML未提及最先進的EUV光刻機向中國出口的政策。儘管面對中美地緣政治問題，ASML仍預計今年對中國的銷售額將達到10億歐元（約91億港元），按年增長25％。

（綜合報道）

[國際金融]