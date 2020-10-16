法荷支持歐盟加強遏制科技巨企

【明報專訊】《金融時報》報道，法國和荷蘭向歐盟委員會聯署，支持歐盟監管部門盡快立法，加強對科技巨企的規管，讓歐盟可監察大型網絡平台的算法是否公平，並可在必要時要求科技巨頭分拆業務，防止壟斷行為。受消息影響，facebook、亞馬遜、微軟、Google等強勢科技股早段下滑。
分析認為，大型網絡平台分拆，可削弱它們的主導地位，有助較小型的競爭對手發展。法、荷兩國敦促歐盟監管機構研究措施，包括逼使facebook和蘋果等允許用戶將私人數據轉移到競爭對手的平台，又或禁止Google等在搜尋過程偏袒自己的業務。
荷光刻機龍頭：出口中國毋須美許可
目前，歐盟正準備為網絡平台引入更多的規範，作為歐洲《數碼服務法》的一部分。這個法案將尋求對非法內容、廣告透明度和造謠內容等加以規管。
此外，荷蘭的光刻機龍頭ASML行政總裁Peter Wennink表示，從荷蘭向中國出口DUV光刻機，毋須向美國申請許可證。但若直接從美國發貨，ASML仍須獲許可證。不過ASML未提及最先進的EUV光刻機向中國出口的政策。儘管面對中美地緣政治問題，ASML仍預計今年對中國的銷售額將達到10億歐元（約91億港元），按年增長25％。