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美首申失業救濟反彈 出乎市場意料 道指早段跌逾250點

【明報專訊】美國企業持續裁員，妨礙就業市場復蘇。美國上周首次申領失業救濟人數出乎意料反彈，在截至10月10日當周，申領人數升至89.8萬，較對上一周增加5.3萬，回升至8月底以來的最高水平。就業數據比預期差，加上美國官員承認，新一輪救助方案難望在11月大選前達成協議，美股早段連續第3天下滑。道指早段跌逾250點，標普500指數及納指跌逾1%。歐洲多國疫情惡化，並再次收緊防疫措施，泛歐Stoxx 600指數跌逾2%。

分析：反映經濟復蘇放緩

美國首次申領失業救濟人數在3月底創接近700萬的峰值後大幅回落，但隨着企業重新調整員工人數，申領人數在80萬至90萬之間徘徊了一個多月。求職平台Indeed的分析認為，鑑於美國疫情已爆發7個月，首次申領數字仍然相當高，就業數據指標反映經濟復蘇正在放緩。持續申領失業救濟人數降至1000萬左右，按周減少逾100萬。不過相關申領數字近期下滑，部分由於個人向州政府持續申領救濟的期限已經屆滿，須改為向聯邦政府申領救濟。

持續申領失業救濟按周減逾100萬

美國勞工部的數據顯示，在截至9月26日當周，約280萬人正領取聯邦政府的救濟，而此前一周的領取人數為200萬。此外，加州近期暫停了新的申領失業救濟申請，令最新的數據未能反映當地最新狀况。加上WarnerMedia、迪士尼和Allstate保險等大型企業近期宣布裁員，預料更多人將在未來數周申領救濟。

愈來愈多企業將停薪留職變為永久裁員，令近期整體職位增長、消費者支出等出現放緩迹象。不過今年有投票權的達拉斯聯儲銀行長卡普蘭（Robert Kaplan）預期，今年底美國失業率將在7%到7.5%之間，低於目前的7.9%。他估計要到2023年，美國失業率才可能再次低於4%，回落至疫情爆發前的水平。他表示，受疫情影響，一些需要接觸他人的服務業職位減少，婦女、少數族裔等最受疫情影響的人士，可能需更多培訓、托兒服務及其他資源，以重返就業市場。他預期美國經濟今年將收縮2.5%，明年可望增長3.5%。

大摩業績勝預期 股價微升

昨公布業績的摩根士丹利，收入及利潤均勝於預期。受惠於強勁的交易業務，大摩第三季利潤按年增長25％至27.2億美元，收入按年增16%至117億美元，較分析師預期高出10億美元。大摩股價早段微升。

（綜合報道）

[國際金融]

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